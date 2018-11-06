Stephen Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

ABD'li bilim insanları dünya dışı yaşamı bulmak için lazer teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in farklı platformlarda defalarca dile getirdiği dünya dışı bir medeniyetle bağlantı kurmamızın sonumuzu getirebileceği uyarısına rağmen bu alanda tarihi bir adım atmak için düğmeye basıldı.
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden MIT'de görev alan bir grup bilim insanı dünya dışı yaşamı bulmak için lazer teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor.
Ekip bu sistem ile 20 bin ışık yılı uzaklığa ulaşmanın mümkün olduğunun altını çiziyor.
Amaç galaksinin uzak bir köşesindeki bir uzaylı medeniyetin dikkatini çekerek bağlantı kurmayı amaçlıyor.
Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların olası karşılaşmaları uzun bir süredir bilimin merceğinde.
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