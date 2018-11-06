Stephen Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

ABD'li bilim insanları dünya dışı yaşamı bulmak için lazer teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in farklı platformlarda defalarca dile getirdiği dünya dışı bir medeniyetle bağlantı kurmamızın sonumuzu getirebileceği uyarısına rağmen bu alanda tarihi bir adım atmak için düğmeye basıldı.



