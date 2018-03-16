Stephen Hawking'in eşi ve çocukları! İlk karısını ikinciyle aldatınca..

Çarşamba günü 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı. Stephen Hawking bilim dünyasında olduğu kadar özel hayatıyla da öne çıkan bir isim oldu. Özellikle de kendisine 20 yıl bakan ilk eşini hemşiresiyle aldatınca... 3 çocuğu olan Stephen Hawking'in hayatı filme de alındı. İşte ünlü fizikçinin 'muamma' diye nitelediği eşi, evlilikleri ve çocukları;
Stephen Hawking'in ilk eşi : Stephen Hawking'in ilk eşi Jane Hawking hayatında önemli bir yer almıştı. Doktorlar, 1964 yılında ilk eşi Jane ile evlenme hazırlığı yapan Hawking'in iki ya da üç yıl ömrü kaldığını söylüyordu. Ama rahatsızlığı beklenenden daha yavaş ilerledi. Çiftin üç çocukları oldu.
Stephen Hawking'in çocukları : Stephen Hawking'in ilk eşinden olan çocuklarının isimleri : Lucy Hawking, Robert Hawking, Timothy Hawking
Stephen Hawking'in ikinci karısı Elaine Mason : Stephen Hawking kendisine 20 yıldan uzun bir süre bakan eşini 1995'te bir hemşire için terk etti. Stephen Hawking ikinci evliliğini bu hemşire ile yaptı. Stephen Hawking Elaine Mason isimli hemşire ile olan evliliğini 2006 yılında noktaladı. Stephen Hawking'in evlilikleri ve kadınlarla ilişkisi kendi deyimiyle tam bir muammaydı. İşte ilk eşi ve son eşine dair bilinenler;
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