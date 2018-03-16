Stephen Hawking'in eşi ve çocukları! İlk karısını ikinciyle aldatınca..

14 Mart 2018 tarihinde 76 yaşında ölen İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking ilk eşi Jani Hawking'i eşini ikinci karısı olacak olan hemşiresi ile aldatmıştı. Stephen Hawking'in çocukları ilk eşindendi. İşte ünlü fizikçinin hayatı;

Çarşamba günü 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı. Stephen Hawking bilim dünyasında olduğu kadar özel hayatıyla da öne çıkan bir isim oldu. Özellikle de kendisine 20 yıl bakan ilk eşini hemşiresiyle aldatınca... 3 çocuğu olan Stephen Hawking'in hayatı filme de alındı. İşte ünlü fizikçinin 'muamma' diye nitelediği eşi, evlilikleri ve çocukları; Twitter

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Stephen Hawking'in ilk eşi : Stephen Hawking'in ilk eşi Jane Hawking hayatında önemli bir yer almıştı. Doktorlar, 1964 yılında ilk eşi Jane ile evlenme hazırlığı yapan Hawking'in iki ya da üç yıl ömrü kaldığını söylüyordu. Ama rahatsızlığı beklenenden daha yavaş ilerledi. Çiftin üç çocukları oldu. Twitter

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Stephen Hawking'in çocukları : Stephen Hawking'in ilk eşinden olan çocuklarının isimleri : Lucy Hawking, Robert Hawking, Timothy Hawking Twitter

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