Stephen Hawking ölmeden önce bu uyarıyı yapmış!

Uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, geçtiğimiz hafta 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Son dönemde insanoğlunun geleceği için pek çok uyarıda bulanan bilim insanının uyarı niteliğinde son teorisi ortaya çıktı.

Stephen Hawking ölmeden önce bu uyarıyı yapmış!

Uzun yıllar boyunca ALS hastalığıyla mücadele eden ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, geçtiğimiz hafta 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Özellikle Quantum fiziği ve kara delikler üzerine çalışmalarıyla bilinen bilim insanı Stephen Hawking'in hayatını kaybetmenden 2 hafta önce yazdığı son makaleyi İngiliz medyası sayfalarına taşıdı. Ölüm döşeğinde yazdığı bilimsel çalışmada Hawking'in diğer gezegenlerde hayatın nasıl keşfedebileceği konusu üzerinde durduğu öğrenildi.

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Stephen Hawking ölmeden önce bu uyarıyı yapmış!

Hawking'in Thomas Hertog ile ortak yazdığı 'A Smooth Exit from Eternal Inflation' başlıklı araştırmada, uzay gemisi kullanılarak diğer gezegenlerdeki hayatların keşfedilebileceği fikri yer alıyor. Hawking özellikle son yıllarda Dünya'nın yaşanabilir bir yer olmaktan çıkabileceği uyarsında bulunarak uzayda koloniler kurmak için yeni gezegenler arama zorunluluğundan sıklıkla bahsetmişti.

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Stephen Hawking ölmeden önce bu uyarıyı yapmış!

Hawking kuşkusuz bilim dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birisiydi. Ondan geriye başarılar ve imkansızlıkları olur kılan bir yaşam kaldı. İşte Hawking'in ilginç hikayesi...

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Stephen Hawking ölmeden önce bu uyarıyı yapmış!

Hawkin St Albans okulundan mezun olduktan sonra babası gibi Oxford Üniversitesi k olejine devam etti. Babası tıp ile ilgilenmesini istiyordu ancak Hawking'in matematiğe ilgi duyuyordu. Okulun matematik bölümü mevcut değildi. Bu yüzden onun yerine fizik öğrenimi görmeye başladı.

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