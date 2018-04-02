Star TV'nin Söz dizisinde başrol ölüyor izleyici şokta!

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Söz dizisi 40.yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta aksiyonun ve aşkın eksik olmadığı Söz dizisi bu akşam seyirciyi şoke edecek. Siz dizisinin başrol oyuncusu dizen ayrılıyor. Peki Söz dizisinden ayrılacak o oyuncu kim?
Diziden ayrılan karakter ölerek, Söz izleyicisine veda edecek. İzleyici bu anları izlerken şoke olacak. Büyük ihtimalle ölüp ayrılacağı en az düşünülen isim o. Peki Söz'den ayrılacak o karakter kim?
Hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ'ün yeni bölümünde başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran'ın hayat verdiği sevilen karakter Hafız şehit düşüyor. Peki Hafız karakterini canlandıran Mustafa Yıldıran neden diziden ayrılıyor?
Eşi Fatma'yı bir teröristin oynadığı oyunla acı bir şekilde kaybeden Hafız'ın beklenmeyen ölümü izleyenleri derinden sarsacak. Kulislerde Mustafa Yıldıran’ın Çukur Dizisine transfer olduğu konuşuluyor!
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