Star TV'nin Söz dizisinde başrol ölüyor izleyici şokta!

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Söz dizisi 40.yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Her hafta aksiyonun ve aşkın eksik olmadığı Söz dizisi bu akşam seyirciyi şoke edecek. Siz dizisinin başrol oyuncusu dizen ayrılıyor. Peki Söz dizisinden ayrılacak o oyuncu kim?