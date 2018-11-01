Star TV’nin sırrı ifşa oldu! O dizi apar topar final yapacak

Star TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Ufak Tefek Cinayetler'de işler iyice karıştı. 2. sezona yeni oyuncu kadrosu ve değişen senaryosu ile başlayan dizi reytinglerde çakıldı.

Star TV'nin iki sezondur devam eden sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayeler'de işler sarpa sardı, Star TV kulislerinden sızan bilgiler ise dizinin hayranlarını üzecek cinsten. 2. sezona yeni isimlerle başlayan dizi bir türlü aradığı reyting başarısını yakalayamadı. Twitter

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Birinci sezonu ile dikkatli üzerine çeken ve reyting sıralamasında zirveyi kimseyi bırakmayan dizi her hafta kan kaybetmeye devam ediyor. Diziye yeni ve başarılı oyuncular dahil edilse de dizi bir türlü geçen sezondaki başarısını yakalayamıyor. Twitter

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YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI: 4 kadının yıllar önce işlediği cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı diziden ilk olarak başrol oyuncularından biri olan Arzu yani Tülin Özen diziden ayrıldığını duyurdu. Twitter

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