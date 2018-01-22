Star TV'nin sevilen dizisine büyük şok yayından kadırılıyor mu?

Star TV'nin sevilen dizisine büyük şok yayından kadırılıyor mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de Oya ile Serhan'ın ilişkisini uygunsuz bulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziye yüklü bir para cezası kesti. Yine RTÜK'e dizide evlilik dışı ilişkilerin Türk aile yapısına aykırı olduğu yönünde şikayetlerde bulunulduğu, şikayetlerin devam etmesi halinde ise dizinin yayının durdurulabileceği iddia edildi.

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Star TV'nin sevilen dizisine büyük şok yayından kadırılıyor mu?

Dizinin 16 Ocak salı akşamı ekrana gelen 12. bölümünde Oya'nın Serhan'ı traş ettiği sahne geceye damga vurmuştu.

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Star TV'nin sevilen dizisine büyük şok yayından kadırılıyor mu?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI? Ufak Tefek Cinayetler dizisinde son bölümde Pelin, Merve'nin tahtına oturmasını görkemli bir partiyle kutladı.Oya ve Arzu doğru bulmadıkları için partiye katılmadı. Burcu ve Mehmet ise geceye birlikte katıldı.

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Star TV'nin sevilen dizisine büyük şok yayından kadırılıyor mu?

Hapishaneden çıkan ve ev hapsi cezası devam eden Serhan, kızına kavuştu. Ancak Merve sabahın ilk ışıklarıyla beraber kızını ve eşyalarını alıp evi terk etti. Oya, Serhan'ı içine düştüğü bu durumdan kurtarmaya kararlıydı ve bunun için araştırmalar yapmaya başladı. Merve, şirketi batıranın abisi Rıza olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun yanına gitti ve sonunda Rıza'ya gerçekleri itiraf ettirmeyi başardı.

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