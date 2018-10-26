Star TV'nin Avlu dizisinde korkunç son ünlü oyuncu ile yollar ayrıldı

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun önceki akşam ekrana gelen 17. bölümüne isyan sahnesi damga vurdu. İsyan sırasında vurulan Jale hayatını kaybetti. Jale karakterine hayat veren Şeyla Halis'le de yollar ayrıldı.

Star TV'de ekrana gelen başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin paylaştığı Avlu dizisi, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. 25 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 17. bölüme isyan sahnesi damgasını vurdu. Bu sahnenin ardından ünlü oyuncu Şeyla Halis de diziye veda etti.

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Zerrin’in cezaevinde yaptığı keyfi uygulamalar ve Demet Evgar’ın oynadığı Deniz Demir’in başka bir cezaevine nakledilmesi kararı cezaevinde isyan çıkardı. Azra ve arkadaşları, Deniz için bir gece önceden bezlerden hazırladıkları pankartlar, yatakları kırarak silah olarak kullandıkları demirler ve çeşitli eşyalarla isyan başlattı. Twitter

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Hüseyin ve Özlem’i esir alan Azra ve diğerleri, görüntüleri ve cezaevindeki durumu anlattıkları videoları sosyal medyada paylaştılar. Cezaevinin önüne haberciler yığılırken, özel tim ve bir müfettiş de oraya geldi. Twitter

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