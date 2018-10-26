Star TV'nin Avlu dizisinde korkunç son ünlü oyuncu ile yollar ayrıldı

Star TV'de ekrana gelen başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin paylaştığı Avlu dizisi, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. 25 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 17. bölüme isyan sahnesi damgasını vurdu. Bu sahnenin ardından ünlü oyuncu Şeyla Halis de diziye veda etti.
Zerrin’in cezaevinde yaptığı keyfi uygulamalar ve Demet Evgar’ın oynadığı Deniz Demir’in başka bir cezaevine nakledilmesi kararı cezaevinde isyan çıkardı. Azra ve arkadaşları, Deniz için bir gece önceden bezlerden hazırladıkları pankartlar, yatakları kırarak silah olarak kullandıkları demirler ve çeşitli eşyalarla isyan başlattı.
Hüseyin ve Özlem’i esir alan Azra ve diğerleri, görüntüleri ve cezaevindeki durumu anlattıkları videoları sosyal medyada paylaştılar. Cezaevinin önüne haberciler yığılırken, özel tim ve bir müfettiş de oraya geldi.
Müfettiş, Azra ve diğer kadınların ne istediğini tek tek öğrendi, uzlaşmaya çalıştı. Hüseyin ve Özlem’i bırakmaları istendi ve tüm mahkumlar cezaevinin avlusunda toplandı.
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