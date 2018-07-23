Star TV tatil dinlemedi onu da yayından kaldırdı şok!

Star TV onun da fişini çekti! Ekranlarında yaz ekranına geçmesi ile berber, yer alan program sayısı ve dizi sayısı oldukça azalmışken, Star TV'den bomba gibi bir karar geldi. Star TV, o yapımı yayından kaldırdı. Peki Star TV'nin yayından kaldırdığı yapım hangisi?