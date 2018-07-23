Star TV tatil dinlemedi onu da yayından kaldırdı şok!

Star TV onun da fişini çekti! Ekranlarında yaz ekranına geçmesi ile berber, yer alan program sayısı ve dizi sayısı oldukça azalmışken, Star TV'den bomba gibi bir karar geldi. Star TV, o yapımı yayından kaldırdı. Peki Star TV'nin yayından kaldırdığı yapım hangisi?
GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI; Star TV ekranlarının büyük umutlarla yayına sürülen yarışma programı Geleceğin Starı final kararı aldı. Star’ın 25 Film imzalı iddialı yarışması “Geleceğin Starı”, 3 hafta sonra final yapacak.
‘Geleceğin Starı’ yarışması 6. bölümde ekrana veda ediyor.Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak’ın jüri koltuğunda oturduğu yarışma, dizi ve film sektörüne yeni yüzler kazandırma amacıyla yola çıkmıştı.
Uzun süren elemelerden sonra belirlenen adaylar arasından, 13 haftalık maratonun sonunda bir kadın ve bir erkek birinci seçilecekti. Ancak Müjde Uzman’ın sunduğu yarışmanın 6. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.
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