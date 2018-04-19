Star TV Söz dizisinde kıyamet kopacak ortalık cayır cayır yanıyor!

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Söz dizisinin 43.yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı geçti. Söz dizisinin 43.yeni bölümü daha şimdiden bu fragman sayesinde merak ediliyor. İşte Söz dizisinin olay yaratan 43.yeni bölüm fragmanı...

Star TV ekranlarında geçtiğimiz sezon ortalarında başlayan ancak geçen sezon beklenen verimliliği vermeyen, ancak bu sezon büyük bir başarıya imza atan Söz dizisinin 43.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Türkiye televizyonları böyle bir fragman daha önce ne gördü ne de duydu. Söz 43.yeni bölüm fragmanı çok konuşuldu. İşte Söz dizisinin olay yaratan 43.yeni bölüm fragmanı. Twitter

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Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı Star TV dizisinde Çolak karakterini canlandıran Serhat Kılıç, bir önceki bölümde yanarak can vermişti. Çolak gitti ama dizide yeni baş belası Timur Acar’ın başarıyla canlandırdığı Derman karakteri oldu. Söz dizisinin 43. bölümü 23 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek. 43. bölüm fragmanına yorum yapan izleyicilerden bazıları “Kıyamet kopacak bu bölümde” diyerek çok başarılı bir bölümün daha gelmekte olduğunu belirtti. Twitter

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İSTANBUL CAYIR CAYIR YANIYOR; Kıyamet ifadesi aslında dizide İstanbul’un savaştan çıkmış haline yapılan bir gönderme. Ayrıca Eylem ile Ateş’in sahnesini de izleyicilerin çok merak ettiği yorumlara yansımış. Pazartesi günlerini iple çeken izleyiciler, Aşık’ın Ceren’in Tokat’a tayini nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının ardından güzel şeyler olmasını umut ediyor.



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