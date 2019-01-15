Star TV Söz dizisi 66. bölümde şok ayrılık

Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Sarp Akkaya’nın başrollerinde yer aldığı Söz dizisi Star TV ekranında 3 haftadır ekranda yer almıyordu.
En son 24 Aralık’ta 65. bölümünü izlediğimiz Söz dizisi, özel kanalların reklam azlığı nedeniyle dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamaması nedeniyle zorunlu ara vermişti.
Erdem Vurdem’in canlandırdığı Ateş karakterinin öldüğü 66. bölüm fragmanına yansıdı. Ateş karakterinin şehit düştüğünün açıklanması izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.
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