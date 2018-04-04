Star TV reyting umursamayacak o diziye final yaptıracak!

Star TV ekranlarının bol entrikalı dizisi final mi yapacak? Uzun süredir izleyicinin sosyal medyada yaptığı yorumlara göre senaryosunun kısırlaştığı söylenen o dizi yıl sonu final yapabilir. Peki Star TV hangi dizisine final yaptıracak?

Star TV reyting umursamayacak o diziye final yaptıracak!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve çok konuşulan, her entrikanın belli bir grup içerisinde döndüğü o dizi final mi yapacak? Star Tv ekranlarında çok fazla dizi yok malumunuz ancak olanlarda diğer kanallara kök söktüren cinsten. Uzun süredir birçok kanal, dizi bitirme konusunda oldukça bonkör davranıyorlar. Star Tv pek onlardan değil.

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Star TV reyting umursamayacak o diziye final yaptıracak!

Ancak ne kadar kök söktüren cinsten olursa olsun, Star TV'nin bir dizisinin yıl sonunda final yaptıracağı iddia ediliyordu. Yani diğer bitirme konusunda bonkör davranan kanallara, yıl sonuna uyabilir Star TV...

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Star TV reyting umursamayacak o diziye final yaptıracak!

Peki Star TV'nin bitireceği iddia edilen o dizi hangisi? Hadi gelin önce iddiaların nedenlerine bakalım. Ardından Mesut Yar bu dizi hakkında neler yazmış inceleyelim. Star TV o diziye final mi yaptırıyor?

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Star TV reyting umursamayacak o diziye final yaptıracak!

FAZİLET HANIM VE KIZLARI FİNAL Mİ YAPIYOR; Star Tv'nin adından sıkça söz ettiren dizisi Fazilet Hanım ve Kızları final mi yapıyor? Uzun süredir bu iddia dillendiriliyordu. Sebebi ise cumartesi reytinglerinde bir türlü zirveyi görememesi ve hikayenin tıkanması. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları bölümünde Total'de 4, AB'de 2 ve ABC'de 2.sırada yer alan dizisi hiç reyting zirvesini göremedi.

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