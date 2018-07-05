Star TV Jet Sosyete'den şok! Defalarca final dendi şimdi de...

Bu arada TV8’de başlayacak yeni dizilerin ve yapımların haberini de verdi. Bilerek mi yazmadı bilmiyorum ama sezonun en büyük haberini aktarmadı. Onu da ben söyleyeyim: TV8’in dizi alanında yeni sezondaki en büyük bombası “Jet Sosyete” olacak.