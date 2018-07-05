Star TV Jet Sosyete'den şok! Defalarca final dendi şimdi de...

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Jet Sosyete, bekleneni verememişti malumunuz. Öyle ki hakkında defalarca final iddiaları ortaya atılmıştı. Her geçen hasta, reytinglerde basamak basamak gerilere düşen Jet Sosyete, sezon finali yapmış ve dizi için erkenden çalışmalara başlanmıştı. Peki Jet Sosyete cephesinde şimdi neler oluyor? Konuya Cengiz Semercioğlu, köşesinde yer verdi. İşte detaylar.
"“Acun Ilıcalı, ‘Survivor’ı Dominik’ten taşır mı?” diye sormuştum yarışmanın kameramanı adada korkunç bir cinayete kurban gittikten sonra... Ali Eyüboğlu, taşıyabileceğini ve “Survivor” için yeni lokasyon aradığını yazdı Acun’un.
Bu arada TV8’de başlayacak yeni dizilerin ve yapımların haberini de verdi. Bilerek mi yazmadı bilmiyorum ama sezonun en büyük haberini aktarmadı. Onu da ben söyleyeyim: TV8’in dizi alanında yeni sezondaki en büyük bombası “Jet Sosyete” olacak.
“Jet Sosyete”, Star’la anlaşamadı ve dizinin yapımcısı Necati ‘İhtiyar’ Akpınar, “Jet Sosyete”yi TV8’e götürdü. Bu diziyle birlikte Acun, prime time’daki dizi talihsizliğini önümüzdeki sezon kırabilir."
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