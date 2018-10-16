Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümü merakla beklenirken fragmanda Özcan Deniz'e İpek Bilgin'in tokat attığı görülüyor. Bu tokat sonrası Özcan Deniz 3 gündür kulağının duymadığını açıkladı.

Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 58. bölümü fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özcan Deniz'in annesi rolünde olan İpek Bilgin'in tokat sahnesi, daha yeni bölüm yayınlanmadan gündeme oturdu. 3 gün önce çekilen sahnenin ardından Özcan Deniz'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

113
Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

Tokat sahnesini cep telefonuyla da çektiren Özcan Deniz paylaştığı bu gönderiye, ""Üç gündür kulağım duymuyor; İpekçim insanım ya...", "Nerdeyim ben? Burası neresi?" yorumunu yaparak takipçilerini güldürdü.

213
Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

Senaryo gereği İpek Bilgin'le karşı karşıya gelen Özcan Deniz’e yediği tokat ağır geldi. Elinin ayarını kaçıran İpek Bilgin, Özcan Deniz’e tüm gücüyle sert bir şekilde vurdu.

313
Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

İPEK BİLGİN KİMDİR? İpek Bilgin 24 Mart 1956 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslında tiyatro oyuncusuolan Bilgin, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde dersler vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro