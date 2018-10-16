Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 58. bölümü fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özcan Deniz'in annesi rolünde olan İpek Bilgin'in tokat sahnesi, daha yeni bölüm yayınlanmadan gündeme oturdu. 3 gün önce çekilen sahnenin ardından Özcan Deniz'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.
Tokat sahnesini cep telefonuyla da çektiren Özcan Deniz paylaştığı bu gönderiye, ""Üç gündür kulağım duymuyor; İpekçim insanım ya...", "Nerdeyim ben? Burası neresi?" yorumunu yaparak takipçilerini güldürdü.
Senaryo gereği İpek Bilgin'le karşı karşıya gelen Özcan Deniz’e yediği tokat ağır geldi. Elinin ayarını kaçıran İpek Bilgin, Özcan Deniz’e tüm gücüyle sert bir şekilde vurdu.
İPEK BİLGİN KİMDİR? İpek Bilgin 24 Mart 1956 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslında tiyatro oyuncusuolan Bilgin, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde dersler vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.
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