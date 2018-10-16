Star Tv İstanbullu Gelin'in setinde şok! Özcan Deniz'in 3 gündür kulağı duymuyor

Star Tv'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümü merakla beklenirken fragmanda Özcan Deniz'e İpek Bilgin'in tokat attığı görülüyor. Bu tokat sonrası Özcan Deniz 3 gündür kulağının duymadığını açıkladı.

Star Tv'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 58. bölümü fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özcan Deniz'in annesi rolünde olan İpek Bilgin'in tokat sahnesi, daha yeni bölüm yayınlanmadan gündeme oturdu. 3 gün önce çekilen sahnenin ardından Özcan Deniz'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu. Twitter

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Tokat sahnesini cep telefonuyla da çektiren Özcan Deniz paylaştığı bu gönderiye, ""Üç gündür kulağım duymuyor; İpekçim insanım ya...", "Nerdeyim ben? Burası neresi?" yorumunu yaparak takipçilerini güldürdü. Twitter

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Senaryo gereği İpek Bilgin'le karşı karşıya gelen Özcan Deniz’e yediği tokat ağır geldi. Elinin ayarını kaçıran İpek Bilgin, Özcan Deniz’e tüm gücüyle sert bir şekilde vurdu. Twitter

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