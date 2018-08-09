Star TV Erkenci Kuş dizisinde neler oluyor başroller kavga mı etti

Star Tv ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Erkenci Kuş, izleyicilerin beğenisini topladı. Yeni sezonda ekranda olması beklenen Erkenci Kuş dizinde, Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor. Erkenci Kuş bu kadar iyi ilerlerken, bir detay gözlerden kaçmadı.
KAVGA MI ETTİLER? Can Yaman ile Demet Özdemir, şu sıralar 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda. Dizinin başladığı günden bu yana rol arkadaşı ile fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya hesabında yayınlayan Demet Özdemir, paylaşımlarını bir anda sildi.
Demet Özdemir'in repost ettiği Can Yaman videolarını bile sayfasından kaldırması 'kavga mı ettiler' sorusunu akıllara getirdi. Demet Özdemir cephesinden yapılan açıklamada "Aralarında sorun yok" denildi.
Kısa bir süre sonra Demet Özdemir, Can Yaman ile fotoğrafını paylaştı. Can Yaman, daha önce başrolü paylaştığı oyuncu Selen Soyder ile sorun yaşamış ve Soyder diziden ayrılmıştı.
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