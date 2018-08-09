Star TV Erkenci Kuş dizisinde neler oluyor başroller kavga mı etti

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Erkenci Kuş dizisinin başrolleri Demet Özdemir ile Can Yaman kavga mı etti? Demet Özdemir'in Can Yaman ile olan tüm fotoğrafları silmesi, akılları karıştırdı.

Star TV Erkenci Kuş dizisinde neler oluyor başroller kavga mı etti

Star Tv ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Erkenci Kuş, izleyicilerin beğenisini topladı. Yeni sezonda ekranda olması beklenen Erkenci Kuş dizinde, Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor. Erkenci Kuş bu kadar iyi ilerlerken, bir detay gözlerden kaçmadı.

116
Star TV Erkenci Kuş dizisinde neler oluyor başroller kavga mı etti

KAVGA MI ETTİLER? Can Yaman ile Demet Özdemir, şu sıralar 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda. Dizinin başladığı günden bu yana rol arkadaşı ile fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya hesabında yayınlayan Demet Özdemir, paylaşımlarını bir anda sildi.

216
Star TV Erkenci Kuş dizisinde neler oluyor başroller kavga mı etti

Demet Özdemir'in repost ettiği Can Yaman videolarını bile sayfasından kaldırması 'kavga mı ettiler' sorusunu akıllara getirdi. Demet Özdemir cephesinden yapılan açıklamada "Aralarında sorun yok" denildi.

316
Star TV Erkenci Kuş dizisinde neler oluyor başroller kavga mı etti

Kısa bir süre sonra Demet Özdemir, Can Yaman ile fotoğrafını paylaştı. Can Yaman, daha önce başrolü paylaştığı oyuncu Selen Soyder ile sorun yaşamış ve Soyder diziden ayrılmıştı.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro