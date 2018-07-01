Sözde burada her şey yasak! Kapılar ardından olay kareler

Moda dünyası ilk Suudi model Taleedah Tamer'i konuşuyor. Neredeyse her şeyin yasak olduğu Suudi Arabistan'ın ilk modeli hem ülkesinde hem de moda dünyasında çokça konuşuluyor.
Moda dünyası ilk Suudi model Taleedah Tamer'in dünyaca ünlü moda dergisi Harper's Bazaar'ın Arap edisyonuna verdiği pozları konuşuyor. Dünyanın ilk Suudi modeli olma ünvanını alan 18 yaşındaki Taleedah Tamer, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Annesi İtalyan babası Suudi Arabistanlı olan Taleedah Tamer'in pozları ve yaşam tarzı da kariyerinin yükselişi gibi tartışmaları yükseltti.
Şimdiden ünlü markaların reklam yüzü haline gelen Suudi modelin bikinili ve cesur pozları derginin yayınlanması sonrası ülkesinde tartışma yarattı. Hayatını Avrupa'da sürdüren Tamer'in Suudi model olarak tanıtılması kökeninin geldiği topraklarda hoş karşılanmadı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER