Söz dizisinde Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

STAR TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Söz'den transfer haberi geldi! Senaryo gereği diziden ayrılan Aybüke Pusat'ın yerine Tolga Sarıtaş'ın partneri olarak diziye dahil olması beklenen isim hakkında önemli gelişmeler yaşandı.
Star TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Söz' dizisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aybüke Pusat'ın sezon finalinde diziden ayrılmasıyla birlikte yerine geçecek olan isim merak edilmeye başlanmıştı.
O isimle ilgili ortaya atılan son iddia Deniz Baysal oldu. Baysal'a teklif götürüldüğü ve Baysal'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. O isimle ilgili ortaya atılan son iddia Deniz Baysal oldu. Baysal'a teklif götürüldüğü ve Baysal'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.
Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı 'Fazilet Hanım ve Kızları' 50 bölüm yayınlanmış ve geçtiğimiz sezon sonunda ekranlara veda etmişti. Deniz Baysal'ın 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansı oldukça beğenilmiş ve özellikle sosyal medyada oyuncu ile ilgili oldukça fazla yorum yapılmıştı.
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