İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Radyosu'nda "Güne Merhaba" programını sundu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak'taki polis memurlarıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Polis Radyosu'ndaki "Güne Merhaba" programına katıldı. Haluk Haspolat'ın konuğu olan Soylu, mikrofona geçerek gazetelerde günün öne çıkan haberlerini okudu.

Program sırasında bazı türkülere eşlik eden Soylu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak'taki polis memurlarıyla canlı telefon bağlantısı yaptı. Soylu, sohbet ettiği polis memurlarına bazı sorular yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarların Endülüs gezisine götürülmesi talimatı verdiğine değinen Bakan Soylu, talimat gereği çalışmaların yapıldığını, bugün ilk kafilenin yola çıktığını ifade etti.

Soylu, 5 şehirden 50 muhtarın Endülüs'e gittiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları, üçünün koordinasyonuyla sağlandı. Şu anda 5 bin muhtarımızın planlaması yapıldı. Yüz seferin planlaması hazır." dedi.