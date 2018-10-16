Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken: Eski eşimin akrabası beni...

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, kendisini tehdit eden eski eşi Serkan Uçar'ın akrabası Güldeniz Uçar'ı mahkemeye verdi.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken: Eski eşimin akrabası beni...

2015 yılında boşandığı eşi Serkan Uçar'ın akrabası tarafından tehdit edilen Söylemezsem Olmaz programının güzel sunucusu Ece Erken, savcılığa başvurdu. Şikayet sonrası Güldeniz Uçar hakkında dava açıldı.

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Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken: Eski eşimin akrabası beni...

Olay, geçtiğimiz yılın ekim ayında meydana geldi. Ece Erken ile kocası Serkan Uçar, bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşandı. Boşanma sırasında çift, sürekli olarak darp ve şiddet iddialarıyla gündemdeydi.

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Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken: Eski eşimin akrabası beni...

İddiaya göre bu olay sonrası Ece Erken, sunucusu olduğu bir programda boşandığı eşi Serkan Uçar ve akrabaları hakkında bir söyleşi yaptı. Program sonrası bahse konu olan akraba Güldeniz Uçar, Ece Erken'in avukatına bir mesaj gönderdi.

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Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken: Eski eşimin akrabası beni...

'YAPTIĞIN HIRSIZLIK BELGELERİYLE HER YERDE ÇIKAR!': Mesajda, 'Canlı yayında eğer benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığın hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar' yazıyordu.

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