Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken: Eski eşimin akrabası beni...

İddiaya göre bu olay sonrası Ece Erken, sunucusu olduğu bir programda boşandığı eşi Serkan Uçar ve akrabaları hakkında bir söyleşi yaptı. Program sonrası bahse konu olan akraba Güldeniz Uçar, Ece Erken'in avukatına bir mesaj gönderdi.