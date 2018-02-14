Soyağacı E-Devlet dışından nereden öğrenilebilir?

E-Devlet üzerinden "alt-üst soy bilgisi sorgulama" ismiyle yayınlanıp daha sonrasında altyapı yetersizliğinden dolayı durdurulan hizmeti, E-Devlet dışında nereden öğrenebileceğinizi açıkladık.

Soyağacı E-Devlet dışından nereden öğrenilebilir?

E-Devlet üzerinden "alt-üst soy bilgisi sorgulama" ismiyle yayınlanıp daha sonrasında altyapı yetersizliğinden dolayı durdurulan hizmeti, E-Devlet dışında nereden öğrenebileceğinizi açıkladık. Geçtiğimiz hafta E-Devlet’te yayınlanan “alt üst soy bilgisi sorgulama” hizmeti, yayınlandığı andan itibaren E-Devlet’i kilitlemiş, milyonlarca insanı E-Devlet’in dış kapılarında bırakmıştı. E-Devlet, bu hizmeti sunmak için altyapısını yeniden geliştirdiğini açıkladı, ancak özelliğin yeniden açılacağı zaman kimse tarafından bilinmiyor. Alt-üst soyağacı bilgisine gerçekten ihtiyaç duyan ve en kısa sürede bu bilgiyi edinmek isteyen insanların E-Devlet’i beklemek yerine alt-üst soyağacı bilgilerini öğrenmek için farklı yöntemleri bulunuyor.

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Soyağacı E-Devlet dışından nereden öğrenilebilir?

Mernis projesi kapsamında Osmanlı zamanında yaşayan insanlar dahil 120 milyon kişiye TC. kimlik numarası verildi. Bu sayede, insanların geçmişe dönük soy kütüğü ortaya çıkmış oldu. Eskiden, alt-üst soy bilginizi öğrenmek için bağlı olduğunuz kaymakamlığa dilekçe yazabiliyordunuz. Dilekçe yazdıktan 5 dakika sonra soy bilginizi elinize almanızı sağlayan bu sistem, “özel bilgilerin korunması kanunu” nedeniyle kaldırıldı.

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Soyağacı E-Devlet dışından nereden öğrenilebilir?

Eğer şu anda mernis öncesi kayıtlara ulaşmak istiyorsanız, Başbakanlık Osmanlı arşivlerine gitmeniz gerekiyor. Merkezi İstanbul’da olan bu bölüme giderek kaydınızı yaptırıp araştırmalara başlayabiliyorsunuz. Bilgisayar üzerinden istediğiniz il, ilçe, köy ve mahalleyi araştırarak nüfus kayıtlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Üstelik bu kayıtlarda yalnızca nüfus bilgisi değil, aradığınız tüm kelimelere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin memur, paşa, soylu gibi kelimelerle, paşa dedenizi arayabilirsiniz.

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Soyağacı E-Devlet dışından nereden öğrenilebilir?

1830’lu yıllardaki nüfus sayımı zamanına kadar hemen hemen tüm bilgilere ulaşabildiğiniz bu kayıtlarda, ailenizin yaptığı meslekleri bile görebilirsiniz. Aileniz yalnızca sizin soyadınızdan oluşmuyor. Soyadlarının verildiği zamanlarda bazı kardeşlere de farklı farklı soyisimleri verildi. Buna rağmen soy kütüğü aynı olduğu için ailenize tam anlamıyla ulaşabiliyorsunuz. Yakın zamanda bu bilgilere ulaşmak için E-Devlet’i yeniden kullanabileceğiz.
Kaynak: webtekno

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