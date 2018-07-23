Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'dan o iddialara cevap gecikmedi

Magazin basınının en çok aranılan ismi olay kadın Süreyya Yalçın yine gündemde. Genelde giydiği ultra pahalı aksesuar ve kıyafetlerle gündem olan sosyetik güzel bu sefer can sıkıcı bir olay ile gündemde. Pahalı mücevherlere düşkünlüğüyle bilinen ve plajda bile milyonluk takılarıyla güneşlenen Yalçın'ın, bir anlık dalgınlıkla 400 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğünü denize düşürdüğü iddia edildi.
HABER ASILSIZ ÇIKTI: Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın pırlanta yüzüğünü kaybettiği haberi kısa süre gündem olunca, Yalçın'dan olayla ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi: "Arkadaslar asilsiz haber yapmasak haber yapmış olmak için çok şükür yüzüğüm parmağımda yazılan gibi bir olay olmadı"
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