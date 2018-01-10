Sosyal medyayı sallayan öpüşme videosu

Los Angeles The Beverly Hilton Oteli'nde düzenlenen 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde, cinsel tacizleri protesto etmek amacıyla, üç kişi hariç, herkes siyahlar içindeydi. Hollywood yıldızlarının bir olup bu harekete destek vermesi dikkati çekti. 44 yaşındaki Alman model Heidi Klum ile 26 yaşındaki ABD'li güzel Emily Ratajkowski’nin öpüşme videosu ise after partinin olayı oldu.

Siyah kombinleriyle son derece şık görünen iki model, partide çektikleri öpüşme videosu ile sosyal medyada gündem olmayı başardı. Heidi Klum'un instagram hesabından yayınladığı video, 600 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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