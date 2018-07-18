Sosyal medyanın yeni fenomenleri aşık papağanlar Kiwi ve Siouxsie!

Sosyal medyanın son fenomenleri Kiwi ve Siouxsie adındaki iki papağan. Eğlenceli halleriyle oldukça popüler olan papağan ailesinin hikayesi de oldukça ilginç. ABD'de veterinerlik okuyan Maura T. Hennelly adındaki genç kadın papağanların hikayesini anlattı.

Sosyal medyanın yeni fenomenleri aşık papağanlar Kiwi ve Siouxsie!

ABD’nin California eyaletinde yaşayan veterinerlik fakültesi öğrencisi Maura T. Hennelly'nin sahiplendiği Kiwi ve Siouxsie adındaki iki papağan şu sıralar internetin yeni fenomeni olarak paylaşım rekorları kırıyorlar. Geçtiğimiz yıl papağangillerin alt türlerinden olan bir erkek aşk kuşu (Agapornis) sahiplendiğini söyleyen Hennelly, Kiwi adını verdiği parlak yeşil renklere sahip olan hayvanın bir süre sonra oldukça yalnız ve üzgün olduğunu fark ettiğini söyledi.

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Sosyal medyanın yeni fenomenleri aşık papağanlar Kiwi ve Siouxsie!

19 yaşındaki Hennely, aşk kuşunun yalnızlığını gidermek için önce ona kendi renklerinde bir dişi arkadaş getirdiğini, ancak ikisinin pek iyi anlaşamadığını belirtti.
Umudunu kaybetmeyen üniversite öğrencisi, saha sonra Kiwi’nin türündeki ancak siyah beyaz renklere sahip Siouxsie adını verdiği dişi kuşu sahiplendiğini açıkladı.

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Sosyal medyanın yeni fenomenleri aşık papağanlar Kiwi ve Siouxsie!

Hennelly, Kiwi ve Siouxsie’nin ilk görüşte birbirlerine aşık olduğu söyledi. Aşk kuşlarınının ikisi renkli ikisi siyah beyaz renkte olan 4 yavruya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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Sosyal medyanın yeni fenomenleri aşık papağanlar Kiwi ve Siouxsie!

“Kiwi ile onun gotik kız arkadaşını hatırlıyor musunuz? Onlar artık evlendi ve yarısı gotik olan 4 güzel bebek sahibi oldular” şeklinde, yavru kuşların yumurtadan çıkışlarını Twitter hesabından paylaşan genç kadının gönderisi binlerce kez paylaşıldı.

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