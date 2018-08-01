Sosyal medyada güvende kalmak için bu 7 öneriyi unutmayın!

Sosyal medya kullanımı dünyada her geçen gün artıyor. Dijitalleşme artık hayatımızın en mahrem bölümlerine kadar nüfuz etmiş durumda. Bu bir takım kolaylıklar sağlamasının yanısıra problemleri de beraberinde getiriyor. Peki sosyal medyada güvende kalmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Gelişen teknolojiyle birlikte sosyal hayatmızda iyice etkisini gösteren dijitalleşme; hayatımıza yenilikler ve bir takım kolaylıklar katmasının yanısıra bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki bir olay, bir söz, bir hareket çok kısa bir zaman diliminde dünyanın çok ücra köşelerinde yankılanabiliyor. Hal böyle olunca dijitalleşmenin nimetlerinden biri olan sosyal medyada kendi kişisel güvenliğimiz için bir takım önemler almamız da kaçınılmaz oluyor. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, sosyal medya ve anlık mesajlaşma güvenliğine yönelik 7 öneri sıraladı. Twitter

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TÜM YAZILIMLARINIZI GÜNCELLEYİN VE CİHAZLARINIZI GÜVENDE TUTUN: İşletim sisteminizin yanı sıra tüm yazılımları; özellikle de tarayıcıları ve uygulamaları güncellemeyi ihmâl etmeyin. Güncelleme en öncelikli güvenlik önlemlerinden biridir. Güçlü şifreler kullanın. Bu sadece sosyal ağlar için değil, tüm siber dünya için geçerli olan en doğru uygulamadır. Şifrelerinizi uzun tutun, tekrar kullanmayın ve onları oluştururken, özel semboller ve sayıların yanı sıra büyük ve küçük harfli karakterler kullanın. Bu çok karmaşık geliyorsa, bir şifre yöneticisi de (Password Manager) tercih edebilirsiniz. Twitter

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GİZLİLİK AYARLARINIZI KONTROL EDİN: İlk önceliğiniz, yeni bir profil oluştururken gizlilik ayarlarınızı kontrol etmek ve ayarlamak olmalıdır. Gönderilerinizin yalnızca en yakın arkadaşlarınız ya da yönlendirdiğiniz grup tarafından görülebildiğinden emin olun. Profilinize detaylar eklerseniz, onları yabancılardan ve kötü niyetli aktörlerden uzak tutun, böylece şifrelerinizi tahmin etmek için (veya daha da kötüsü, kimlik avı için) bu bilgileri kötü amaçla kullanamazlar. Sağlayıcınız zaman içinde değişme eğiliminde olduğundan, ayarlarınızı belirli aralıklarla gözden geçirin. Twitter

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