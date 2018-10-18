Sosyal medya fenomeni Damla bacak akımına uydu! Fotoğrafı yok artık dedirtti

David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın başlatmış olduğu bacak kaldırma akımına dünyaca ünlü Kourtney Kardashian'da destek vermişti. Bu akım her ne kadar geride kalmış olsa da bir dönem sosyal medyada çektiği videolar ile gündeme oturan Damla Ekmekçioğlu paylaştığı cesur fotoğrafla akıma katılan isimlerden oldu.