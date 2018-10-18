Sosyal medya fenomeni Damla bacak akımına uydu! Fotoğrafı yok artık dedirtti

David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın başlatmış olduğu bacak kaldırma akımına dünyaca ünlü Kourtney Kardashian'da destek vermişti. Bu akım her ne kadar geride kalmış olsa da bir dönem sosyal medyada çektiği videolar ile gündeme oturan Damla Ekmekçioğlu paylaştığı cesur fotoğrafla akıma katılan isimlerden oldu.
Kourtney Kardashian'ın da destek vermiş olduğu akım geçtiğimiz yıl gündemden uzun bir süre düşmemişti. Sosyal medyada genellikle tepki çeken paylaşımlar yapan Damla Ekmekçioğlu'nun paylaştığı fotoğrafa 40 bin beğeni geldi.
Bu akımı gerçekleştirirken abartan Ekmekçioğlu'na sosyal medyadan tepkiler de yağıyor. Açtığı canlı yayınlarla ünlü olan ve hayatına Dj'lik yaparak devam eden Damla Ekmekçioğlu'nun sosyal medya hesabında 653 bin takipçisi bulunuyor.
Çoğu kişi tarafından kötü yorum alsa da paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alıyor.
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