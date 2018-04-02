Sonunda tüm foyası ortaya çıktı her şey güzel görünüyor ama...

Ünlü isimlerin Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar takipçilerini hayrete düşürüyor. Bu kadar imkanları varken yaptıkları photoshoplar şoke eden cinsten. İşte ünlüler photoshoplu o fotoğrafları...

Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar. Twitter

Facebook

Google Plus

3 12