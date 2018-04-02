Sonunda tüm foyası ortaya çıktı her şey güzel görünüyor ama...

Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar.
Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar.
Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar.
Her türlü imkanları var ama... Bir türlü photoshop işini beceremiyorlar. Ünlü isimlerin binlerce, milyonlarca takipçisi var. Paylaştıkları her fotoğraf çok konuşuluyor. Ancak bazılarının konuşulmasının nedeni ise beceremedikleri o photoshoplu fotoğrafları... Bel inceltirken duvar yamultanlar hatta hiç olmadıkları bir yerde varmış gibi görünenler. İşte ünlülerin rezil oldukları o fotoğraflar.
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