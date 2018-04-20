Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Öden ödül konuşmasında "Aslına bakarsanız 10 yıl önce bana Ortadoğu'da kapılarını açan şehir Beyrut'tu. 10 yıl sonra bugün yine çok güzel sebeple buradayım. Bu aslında benim için sadece bir ödül değil, ödülün çok ötesinde 10 yıldır beni takip eden Ortadoğu seyircisiyle birlikte inşa ettiğimiz sevgi, saygı ve dostluğun bir ürünü, benim için anlamı çok büyük. Ortadoğu seyircisi bana "Türklerin gülü" adını takmıştı, benim için çok büyük bir onur. Dilerim ki barış hep Ortadoğu'nun üzerinde olsun." sözleriyle duygularını dile getirdi.