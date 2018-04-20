Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Lübnan'da bu yıl 18.si gerçekleşen Murex D'or ödül töreninde Songül Öden, Ortadoğu'da Türk dizilerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu olarak ödüle layık görüldü.

Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Lübnan'da bu yıl 18.si gerçekleşen Murex D'or ödül töreninde Songül Öden, Ortadoğu'da Türk dizilerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu olarak ödüle layık görüldü. Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun yıllar önce rol aldığı Gümüş dizisiyle Arap Dünyası kapılarını Türk dizilerine açtı. Yıllar sonra Öden'in rol aldığı "Umutsuz Ev Kadınları" dizisi de Ortadoğu'da orjinali olan "Desperate Housewife'tan" daha fazla ilgi görerek büyük bir başarıya imza attı.

18
Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Beyrut'ta, Liban'da gerçekleşen, her yıl Arap Dünyası'nın başarılı isimleri ödüllendirdiği törende Songül Öden yoğun ilgiyle karşılaştı. Ödülü almak için sahneye çıkan güzel oyuncu sözlerine Arapça iyi akşamlar dileyerek başlaması büyük alkış topladı.

28
Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Öden ödül konuşmasında "Aslına bakarsanız 10 yıl önce bana Ortadoğu'da kapılarını açan şehir Beyrut'tu. 10 yıl sonra bugün yine çok güzel sebeple buradayım. Bu aslında benim için sadece bir ödül değil, ödülün çok ötesinde 10 yıldır beni takip eden Ortadoğu seyircisiyle birlikte inşa ettiğimiz sevgi, saygı ve dostluğun bir ürünü, benim için anlamı çok büyük. Ortadoğu seyircisi bana "Türklerin gülü" adını takmıştı, benim için çok büyük bir onur. Dilerim ki barış hep Ortadoğu'nun üzerinde olsun." sözleriyle duygularını dile getirdi.

38
Songül Öden'e Ortadoğu'dan anlamlı ödül

Lübnan'da bu yıl 18.si gerçekleşen Murex D'or ödül töreninde Songül Öden, Ortadoğu'da Türk dizilerini ilk tanıtan ve sevdiren kadın oyuncu olarak ödüle layık görüldü. Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncunun yıllar önce rol aldığı Gümüş dizisiyle Arap Dünyası kapılarını Türk dizilerine açtı. Yıllar sonra Öden'in rol aldığı "Umutsuz Ev Kadınları" dizisi de Ortadoğu'da orjinali olan "Desperate Housewife'tan" daha fazla ilgi görerek büyük bir başarıya imza attı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro