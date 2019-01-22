Son seçim anketi sonuçları şaşırttı 3 partinin oyları eridi

Son seçim anketi sonuçları Optimar'dan geldi. Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. AK Parti oyları yükselişe geçerken, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarında düşüş dikkatlerden kaçmadı. Kararsızların oy oranı ise yüzde 27 oldu. Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, Sputnik'e değerlendirdi.
Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.
Araştırmaya ilişkin en çarpıcı yüzdeyi ise, hangi partiye oy vereceği hususunda karar veremeyenler oluşturdu. Zira, katılımcıların yüzde 27'si kararsız olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerdeki kararsız oranını, Optimar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, Sputnik'e değerlendirdi. Daşdemir'e göre, kararsızların yüzde 27 gibi yüksek oranda olmasının iki temel sebebi bulunuyor.
YÜZDE 27 NEDEN KARARSIZ?
Daşdemir "Bence kararsızların yüzde 27'lerde seyretmesinde, ittifak kurulan partilerin tabanında, diğer partiden gösterilen adaya yönelik konsolidasyonun sağlanamamasının rolü var. Ayrıca bazı adayların toplumda karşılığı olmaması da bu oranı yüksek kılıyor. Ankara ve Antalya gibi merkezler kritik.
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