Son seçim anketi CHP MHP ve İYİ Parti’den! En ilginç sonuçlar

Yerel seçim öncesi araştırma şirketleri son anketlerle kamuoyu yoklaması yaparken siyasi partiler de boş durmuyor. CHP, MHP ve İYİ Parti’den çok ilginç sonuçlar geldi.

Son seçim anketi CHP MHP ve İYİ Parti’den! En ilginç sonuçlar

Yerel seçim öncesi araştırma şirketleri son anketlerle kamuoyu yoklaması yaparken siyasi partiler de boş durmuyor. CHP, MHP ve İYİ Parti’den çok ilginç sonuçlar geldi. CHP, Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi büyükşehire bakarken, araştırma yaptıklarını açıklayan MHP ise emanet oyların İYİ Parti'den çekildiğini açıkladı. İYİ Parti ise iktidarın oylarının düşüşte olduğunu iddia etti.

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Son seçim anketi CHP MHP ve İYİ Parti’den! En ilginç sonuçlar

CHP’ye gelen ankete göre İstanbul’da AK Parti ile CHP adayı arasında 2 puan fark var. Ankara’da yarış başa baş görünürken Adana, Antalya’da CHP önde. İYİ Parti’ye gelen bir ankete göre ise iktidarın oyları düşüşte. Yerel seçim öncesi araştırma yaptıklarını açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, emanet oyların İYİ Parti'den çekildiğini söyledi. Yalçın, İYİ Parti'nin oyları 2-2,5 bandında görünüyor" dedi.

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Son seçim anketi CHP MHP ve İYİ Parti’den! En ilginç sonuçlar

ADAYLARIN TAMAMI AÇIKLANACAK: CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Şubat başına kadar adayların tamamına yakınının ilan edilmesi bekleniyor. Aday belirleme süreci devam ederken siyasi partilere de ilk anketler gelmeye başladı.

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Son seçim anketi CHP MHP ve İYİ Parti’den! En ilginç sonuçlar

İSTANBUL'DA İKİ PUANLIK FARK VAR İDDİASI: 'den edinilen bilgiye göre adayların açıklandığı bazı illerle ilgili kamuoyu araştırmaları yapıldı. Buna göre AK Parti ile CHP'nin yarışacağı İstanbul'da 2 puanlık bir makas var. Anketlere göre, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 2 puan önde olduğu ifade ediliyor.

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