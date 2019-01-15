Son seçim anket sonuçları AK Parti masasında

Son seçim anket sonuçları yerel seçimler öncesi merak konusu oldu. Seçimlere doğru partilerin anket çalışmaları hızlandı. AK Parti, Ankara için yaptırdığı ankette şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. AK Parti ve MHP yetkilileriyle görüşen Reuters, AK Parti'nin yerel seçim için yaptırdığı anketlerde ortalama yüzde 35 oyla karşılaştığını belirtti.
En son 2014’te yapılan yerel seçimde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 15.2 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı için geçen yıl yapılan seçimi yüzde 52.59 ile Erdoğan kazanırken, Cumhur İttifakı yüzde 53.66 oya ulaşmıştı. Bunda AK Parti’nin oyu yüzde 42.56, MHP’nin oyu ise yüzde 11.1 düzeyinde gerçekleşmişti.
KARARSIZ SEÇMEN ORANI ÇOK YÜKSEK
Reuters’ın görüştüğü bazı AK Parti’li üst düzey yetkililer, anketlerde “kararsız seçmenlerin” oranının çok yüksek olduğunu ve bunların ikna edilmesi için çalışılacağını belirtiyorlar. Yetkililer, Ankara’nın kaybedilme riskinin bulunduğuna dikkat çekiyorlar.
KEMİK OY YÜZDE 32-35 ARALIĞINDA
AK Parti’li bir yetkili, “Anketlerde kararsızlar dağıtılmadan partimizin oy oranı yüzde 32-35 aralığında. Beklentileri karşılamıyor, net. Ama daha kampanya sürecinin başındayız. Kararsızların oy oranı çok yüksek; yüzde 30’a yakın. İl bazında İstanbul iyi ama Ankara çok da parlak gözükmüyor. Bazı büyükşehirlerde de sıkıntılar olabilir” derken AK Parti genel merkezinden bir yetkili de, “Şu anda AK Parti’nin oy oranı 32-35 aralığında görünüyor, bunu yukarı çekmeye ihtiyaç var” dedi.
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