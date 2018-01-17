Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Okan Can Yantır. Dilan Deniz Çiçek ile ayrıldıktan sonra Sıla ile fotoğrafları ortaya çıkan Okan Can Yantır'ın kim olduğu merak ediliyor. İddiaya göre Okan Can Yantır ile Sıla'nın buluşması nedeniyle Ahmet Kural sinir krizine girdi ve ilişkisini bitirdi. Peki kimdir bu Okan Can Yantır aslen nereli kaç yaşında? Okan Can Yantır ne iş yapıyor? Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır. Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

DİLAN DENİZ ÇİÇEK İLE SEVGİLİYDİ Arda Turan, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştır ve günümüzde Possible'ın yöneticisi olarak Okan Can Yantır görev yapmaktadır. Bir süre boyunca bazı gazetelerde ve yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Okan Can Yantır, Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisidir. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7