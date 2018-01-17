Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Okan Can Yantır. Dilan Deniz Çiçek ile ayrıldıktan sonra Sıla ile fotoğrafları ortaya çıkan Okan Can Yantır'ın kim olduğu merak ediliyor. İddiaya göre Okan Can Yantır ile Sıla'nın buluşması nedeniyle Ahmet Kural sinir krizine girdi ve ilişkisini bitirdi. Peki kimdir bu Okan Can Yantır aslen nereli kaç yaşında? Okan Can Yantır ne iş yapıyor?

17
Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır. Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür.

27
Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

DİLAN DENİZ ÇİÇEK İLE SEVGİLİYDİ Arda Turan, Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştır ve günümüzde Possible'ın yöneticisi olarak Okan Can Yantır görev yapmaktadır. Bir süre boyunca bazı gazetelerde ve yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Okan Can Yantır, Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisidir.

37
Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

SPOR YAŞANTISI VAR İnstagram'ı sık kullanan isimlerden biri olan Okan Can Yantır sıklıkla spor yaparken ki fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Okan Can Yantır aynı zamanda birçok sporcuyla yakın ilişkisi var.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat