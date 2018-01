Son günlerde en çok o konuşuluyor kimdir bu Okan Can Yantır?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Okan Can Yantır. Dilan Deniz Çiçek ile ayrıldıktan sonra Sıla ile fotoğrafları ortaya çıkan Okan Can Yantır'ın kim olduğu merak ediliyor. İddiaya göre Okan Can Yantır ile Sıla'nın buluşması nedeniyle Ahmet Kural sinir krizine girdi ve ilişkisini bitirdi. Peki kimdir bu Okan Can Yantır aslen nereli kaç yaşında? Okan Can Yantır ne iş yapıyor?