Son dakika golü sonrası sevincini abarttı Mourinho çıldırdı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 9. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberlik sonrası Chelsea'nin puanı 21'e, Manchester United'ın puanı ise 14'e çıktı.

TÜNELE KADAR KOVALADI: Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü bulan Chelsea'de teknik heyetten biri Jose Mourinho’nun önüne kadar koşup, hareket yaptı ve sevincini abartılı bir şekilde gösterdi. Daha sonrasında Mourinho yerinden fırlayarak Chelseali hocayı tünele kadar kovaladı.

''SİZİ ÜÇ KERE ŞAMPİYON YAPTIM'': Manchester United teknik patronu Jose Mourinho, kendisini protesto eden Chelsea taraftarına eliyle ''Sizi 3 kere şampiyon yaptım.'' işareti yaptı.