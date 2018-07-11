Son anket ORC'den geldi İnce'ye kötü haber bu pazar seçim olsa...

24 Haziran seçim sonuçlarını en iyi tahmin eden araştırma şirketi ORC, seçim sonrası yine kamuoyunu yokladı.

24 Haziran seçim sonuçlarını en iyi tahmin eden araştırma şirketi ORC, seçim sonrası yine kamuoyunu yokladı. 24 Haziran seçimlerinde hezimeti yaşayan CHP'de liderlik krizi patlak verdi. Liderliği tartışılır hale gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan Muharrem İnce. ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketi 24 Haziran seçimlerindeki başarısının ardından seçim sonu değerlendirme araştırması yaptı. Twitter

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Yapılan araştırmada adaylara seçim sonrası Meclis'te oluşan tablodan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinden memnun olup olmadıkları soruldu. Verilen cevaplarda halkın iyi bir oranla memnun olduğu yönünde cevap geldi. 24 Haziran seçimleri sonucunda TBMM'de oluşan tablodan memnun musunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 78.4 memnunum derken yüzde 21.6'sı memnun değilim cevabını verdi. Twitter

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Cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda bitmesinden memnun musunuz? sorusuna ise katılımcıların yüzde 58.9'u memnunum cevabını verirken yüzde 41.1'i memnun değilim dedi. Twitter

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