Şoku üstünden atamamıştı! Ayrılığın sebebi ortaya çıktı

Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşınmıştı. Popçu Murat Boz, 'Evlilik adamı değilim' diyerek Enver’le olan ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıktı.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Twitter

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Aslı Enver ile Murat Boz’un birlikteliği popçunun geçen yıl Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı gece kaçamağıyla sekteye uğramıştı. Bir buçuk ay ayrı kalan çift, ailelerin araya girmesiyle barışmıştı. Ancak çiftin bir şartla aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldıkları öğrenildi. O da Aslı Enver’in evlilik şartıydı. Twitter

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Aslı Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı. İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi. Twitter

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