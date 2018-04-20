Şoku üstünden atamamıştı! Ayrılığın sebebi ortaya çıktı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Aslı Enver ile Murat Boz’un ilişkisi sürpriz şekilde sona erdi. Çiftin birlikteliği 2016’da başlamıştı. Aslı Enver, Murat Boz’un jüri üyeliği yaptığı “O Ses Türkiye”nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Aslı Enver ile Murat Boz’un birlikteliği popçunun geçen yıl Esen Yenenler ve Bahar-Nihal Candan kardeşlerle çıktığı gece kaçamağıyla sekteye uğramıştı. Bir buçuk ay ayrı kalan çift, ailelerin araya girmesiyle barışmıştı. Ancak çiftin bir şartla aşklarına kaldıkları yerden devam kararı aldıkları öğrenildi. O da Aslı Enver’in evlilik şartıydı.
Aslı Enver, eşyalarını toplayarak Murat Boz’la birlikte yaşadıkları evden taşındı. İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.
'EVLiLiK ADAMI DEĞiLiM': Akşam Life'da yer alan habere göre; Aslı Enver, yuva kurmak için Boz’la yeniden birlikte olurken popçu, kız arkadaşını yarı yolda bıraktı.Popçu, 'Evlilik adamı değilim' diyerek Enver’le olan ilişkisini sonlandırdı.
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