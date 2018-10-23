Şoke eden olay! Yaşlı kadını kocası dövdü gelini izledi

Şoke eden görüntülerin adresi Kilis. Ayyüksel yılmaz 85 yaşında. İddialara göre zaman zaman hafıza kaybı yaşıyor. Evden ayrılan zavallı kadın bir süre bulunamadı ve yaşlı eşi onu aradı. Eşini bulduğu zaman sözde öfkelenen yaşlı adam, çocuklarının annesini acımasız şekilde cezalandırdı. Zavallı kadın dayak yediği sırada gelini de uzaktan izledi ve hiç müdahale etmedi. Başka biride yaşanan bu olayı kameraya aldı ve yaşlı adama müdahale etmedi acımasız olayı kaydetmeye devam etti. İzleyenlerinin yüreğini dağlayan görüntüler kısa sürede büyük ses getirdi ve tepki aldı....

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