Şoke eden görüntü! Önce tokalaştı sonra silahla vurdu

Sultangazi'de aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi 78. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran alacak-verecek meselesi nedeniyle işyerinin önüne gelen bir kişiyle konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ikili tokalaştıktan sonra iş yeri önüne gelen kişi belindeki silahı çıkardı. Silahı gören Nalkıran saldırgana engel olmak için üzerine atıldı. Saldırganın elindeki silahı almak istediği sırada Nalkıran ateş alan silahla kasığından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla saldırganın elinden silah alınırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerinde üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden iki kurşunla yaralanan Nalkıran, ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nalkıran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine gelen saldırgan bir süre Kadir Nalkıran'la konuşuyor. Aralarında geçen konuşmanın ardından saldırgan silahına sarılıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Boğuşma sırasında Nalkıran kasığından vuruluyor. Saldırganın elinden silah alınırken, saldırgan kaçıyor.

  • Güncel 21 Nisan 2018 13:45
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