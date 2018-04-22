Şoke eden eşya taşıma anları! Tehlikeye böyle davetiye çıkardılar

Van'da bir ailenin taşınma sırasında eşyaları balkondan iple sarkıtması tehlikeye davetiye çıkardı. Bina önündeki iki kişinin büyük boy çuvala koydukları eşyalar, birinci katın balkonundan sarkıtılan ipe bağlandı. Balkondaki kadın ve çocuk, iple çuvalı yukarı çekti. Daha sonra tekrar yere indirilen çuval, ipin kontrol edilmesinin ardından yeniden yukarıya doğru çekildi. Balkondakilerin zorlandığı eşya dolu çuval, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden balkona çıkarılabildi.

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