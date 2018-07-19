Sokak ortasındaki fuhuş rezaletine şok baskın!

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlâk Büro Amirliği ekipleri, yollarda durarak erkeklere fuhuş teklif eden genç kızlar ve travestiler ile onları pazarlayanlara operasyon yaptı. Baskında 4'ü travesti olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Son bir ayda kişi başı 259 liradan 104 travesti ve hayat kadınına 26 bin 926 lira para cezası kesildi. Ahlâk polisi kanunları uygulamaya çalışırken, vatandaşlar, kanun gereği bu kişilerin cüz'i para cezası kesilip serbest bırakılmasına tepkili.

FUHUŞ YAPAN KADINLARA YAKIN TAKİP: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, muhtelif güzergahlarda durarak, erkeklere fuhuş teklifi yapan hayat kadınlarına baskın yaptı. Son yıllarda sayılarında ciddi artış olduğu görülen hayat kadınlarının sokaklardan çekilmesini sağlamak için her türlü yolu deneyen ahlak polisi, kadınları pazarlayan erkeklerin de peşine düştü. Ekipler gece saatlerinde yollarda devriye atarak otostop yapmak suretiyle fuhuş yapan kadınları takibe aldı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR: Uzun zamandır polis takibinde olduğu öğrenilen Ö.B'nin de gözaltına alındığı baskında, transseksüel Y.A.K, S.T, E.T. ve C.K. ile Ö.K, Z.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Suç üstü yakalanan kadınlar durumu inkar ederek görüştükleri erkeklerin arkadaşları olduğunu iddia etti. Kadın pazarlarken yakalanan Ö.B. ise, kadının koruması olduğunu ve herhangi bir pazarlama durumunun söz konusu olmadığını ileri sürdü. Polis ekiplerinin ısrarı üzerine hayat kadını, fuhşa aracılık eden bu şahsa 100 lira para komisyon verdiğini kabul etti.

PARA CEZASI: Ahlâk polisi tarafından son bir ay zarfında yapılan baskınlarda, yoldan gelip geçenlere fuhuş teklif eden toplam 104 travesti ve hayat kadınına işlem yapıldı. Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranışta bulunmaktan kişi başı 259 lira olmak üzere 104 şahsa 1 ayda toplam 26 bin 936 lira para cezası kesildi.

Polisin toplumu korumak için fedakârca çalışmasını takdir eden vatandaşlar, yurtlardan, sevgi evlerinden zaman zaman çocukların kaçırılıp fuhşa sürüklendiğine dikkat çekti. Vatandaşlar, hem topluma, hem kimsesiz gençlere büyük zarar veren bu kişilerin cüz'i para cezası kesilip serbest bırakılmasına tepki göstererek, bu hususta kanunî düzenleme yapılmasını istiyor.

 

  • Güncel 19 Temmuz 2018 14:20
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Sokak ortasındaki fuhuş rezaletine şok baskın! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro