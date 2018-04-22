Sokak ortasında kız çocuğunu darp edip kaçtı!

ÇORUM’da, F.K. isimli kız çocuğu (16), sokak ortasında, kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle darp edildi. Polis, çevredekilerin araya girmesinin ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında kız çocuğunu darp edip kaçtı!

Olay, öğle saatlerinde, Çorum merkez Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen F.K. isimli kız çocuğuna, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. F.K.'yi bir süre darbeden saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden kaçtı.

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Sokak ortasında kız çocuğunu darp edip kaçtı!

Darp edilen F.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K., tedaviye alınırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

27
Sokak ortasında kız çocuğunu darp edip kaçtı!

Olay, öğle saatlerinde, Çorum merkez Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen F.K. isimli kız çocuğuna, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi saldırdı. F.K.'yi bir süre darbeden saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden kaçtı.

37
Sokak ortasında kız çocuğunu darp edip kaçtı!

Darp edilen F.K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K., tedaviye alınırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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