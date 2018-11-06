Soğan suyunun hiç bilmediğiniz 7 faydası! Saç derilerini...

SAÇ HACMİNİ GÜÇLENDİRİR
Kozmetik ürünlerin, ilaçların ve çevresel faktörlerin neden olduğu saç dökülmesini ve saç kıran hastalığını önler. İçerdiği B6 minareli saç dersinin hasara uğramış hücrelerini yeniler. Saç hacmini güçlendirerek ışıl ışıl bir görünüm kazanmasını sağlar.
SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARINA DEVA
Güçlü antioksidan ve antibakteriyel maddelere sahip soğan, vücudumuzda oluşma ihtimali olan enfeksiyon bakterilerinin neden olduğu üst solunum yolu hastalıklarının riskini azaltır.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
İçinde bulundurduğu selenyum minareli ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanser hücrelerine karşı savaşmasını destekler. Aynı zamanda alerjik durumların yaşanma olasılığını engeller.
YAĞLANMAYI AZALTIR
1 hafta boyunca tüketilen soğan suyu, karaciğerdeki yağ oranını azaltır. Böylece akne ve yağlı sivilcelerin oluşmasını önler. Aynı zamanda cildin alt katmanında bulunan dermis tabakasındaki gözenekleri temizleyerek cildin nefes almasını sağlar.
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