Soğan suyunun hiç bilmediğiniz 7 faydası! Saç derilerini...

SAÇ HACMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kozmetik ürünlerin, ilaçların ve çevresel faktörlerin neden olduğu saç dökülmesini ve saç kıran hastalığını önler. İçerdiği B6 minareli saç dersinin hasara uğramış hücrelerini yeniler. Saç hacmini güçlendirerek ışıl ışıl bir görünüm kazanmasını sağlar.