Sobayı tutuştururken evini yakan Ali Meşe dünya basınında!

Sobayı tutuştururken evini yakan Ali Meşe dünya basınında!

Her şey birkaç gün evvel Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangınla başladı. Sobayı ıslak odunlar yakmayı başaramayınca benzinle tutuşturmak isterken evde yangın çıkmasına neden olan 83 yaşındaki Ali Meşe, gözyaşları içinde evinin yanışını izledi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ali Meşe ile eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Ancak her şey buradan sonra başladı aslında.

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Sobayı tutuştururken evini yakan Ali Meşe dünya basınında!

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, her şeyini kaybettiğini zanneden yaşlı adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Çünkü itfaiye ekipleri yangından çok sevdiği kedisini kurtarmıştı. Bu onun için diğer her şeyden önemliydi.

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Sobayı tutuştururken evini yakan Ali Meşe dünya basınında!

Yangından kurtarılan kedisine sarılan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini kucağına alarak gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi. Günün karesi olacak o görüntü sonrası yaşlı amca için sosyal medyadan yardım çağrıları yapıldı.

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Sobayı tutuştururken evini yakan Ali Meşe dünya basınında!

ALİ MEŞE KEDİSİNE KAVUŞTU; Ali Meşe hastanede tedavi gördü.. Ayrıca yeniden çok sevdiği kedisine kavuştu. Ancak kendisinin ve kedisinin bu kadar ünlü olabileceğini düşünmedi. Çünkü Ali Meşe dünya basınına çıktı. Nasıl mı?

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