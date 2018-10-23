Sneijder'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Galatasaray'da bir dönem futbol yaşantısını sürdüren ve bu sürede taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Saır Kırmızılı kulüpten ayrıldığı döneme dair önemli açıklamalarda bulundu.
''EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM AYRILMAK ZORUNDA KALDIĞIM ANDI'': İşte Sneijder'in çok konuşulacak açıklamaları: "Fatih Terim, beni Galatasaray'a getiren kişiydi. İlk günden itibaren orada özel bir yerim olduğunu hissettirdi. Galatasaray'da yaşadığım en büyük hayal kırıklığı, kulüpten ayrılmak zorunda kaldığım andı. Ayrılığa hazır değildim. Orada çok güzel zaman geçirdim.
''10 NUMARAYI ALIP BAŞKASINA VERDİLER'': Ayrılmak benim kararım değildi. Bir karar verildi, formamı aldılar ve 10 numarayı başkasına verdiler. Tatilden dönene kadar bundan haberim yoktu. Tatilden dönüşüm ve kulüpten ayrıldığım güne kadarki süreç hayal kırıklığıyla doluydu çünkü takımda hala pek çok şey yapabilirdim, yapmayı da istiyordum ama bazen birileri karar alır ve siz de bunu kabul etmek zorunda kalırsınız.
''YENİDEN ÇALIŞMAK İSTERİM'': Fatih Terim ve Mourinho ile tekrar çalışmak isterim. İkisiyle de aram çok iyiydi. Saha dışında ikisinin de benzer olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte ikisiyle de yeniden çalışmayı çok isterim.
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