Sneijder'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

''10 NUMARAYI ALIP BAŞKASINA VERDİLER'': Ayrılmak benim kararım değildi. Bir karar verildi, formamı aldılar ve 10 numarayı başkasına verdiler. Tatilden dönene kadar bundan haberim yoktu. Tatilden dönüşüm ve kulüpten ayrıldığım güne kadarki süreç hayal kırıklığıyla doluydu çünkü takımda hala pek çok şey yapabilirdim, yapmayı da istiyordum ama bazen birileri karar alır ve siz de bunu kabul etmek zorunda kalırsınız.