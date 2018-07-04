Skandal olay! Yavru kediyi denize attı kendini böyle savundu

İSTANBUL'da yavru bir kediyi denize atan adam orada bulunan Atv muhabirlerine yakalandı. Caninin savunması ise duyanlara 'pes artık!' dedirtti.
KEDİYİ TUTUP DENİZE ATTI: ATV Muhabiri Sümeyye Yılancı, haber dönüşü dehşet verici bir olaya şahit oldu. Kameralar kapandığı anda bir adam yavru bir kediyi tutup denize attı.
SKANDAL SAVUNMA: Kedinin can çekiştiğini gören muhabir, adama 'Kediyi denize neden attınız?' diye sordu. Adamın verdiği cevap ise duyanları hayrete düşürdü.
Olay yerine çağrılan polis zanlıyı gözaltına alarak karakola götürdü.
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