Skandal manken Türkiye'de! Herkesin içinde çırılçıplak fotoğraflar çektirdi

Papen, “Türkiye’nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya’daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz. Bekçileri haricinde insanları çok çekici. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz” yorumunu paylaştı. Papen Kaparokya'da balonlarla birlikte görülüyor...