Skandal manken Türkiye'de! Herkesin içinde çırılçıplak fotoğraflar çektirdi

DÜNYANIN birçok ülkesini gezerek tarihi ve dini mekanlarda çırılçıplak fotoğraflar çektiren Belçikalı mahken Marisa Papen'in Türkiye'ye geldiği ve burada da çırılçıplak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Mısır’da piramitlerin önünde ve Kudüs’teki kutsal mekanlarda çıplak poz verdiği için gözaltına alınan Papen'in Türkiye'de Kapadokya, İstanbul Boğazı ve İstanbul'un tarihi semtlerindeki binaların çatılarında fotoğrafları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Mısır’da antik piramitlerin önünde ve Kudüs’teki kutsal noktalara giden ve burada çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen’in Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Daha önce gittiği ülkelerde çektirdiği fotoğrafları büyük tepki çeken Papen’in Türkiye fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Papen, “Türkiye’nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya’daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz. Bekçileri haricinde insanları çok çekici. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz” yorumunu paylaştı. Papen Kaparokya'da balonlarla birlikte görülüyor...
Skandal manken çırılçıplak olarak Kapadokya'da görülüyor. Fotoğrafları kişisel internet sitesinden paylaşan Papen, Türk yetkililere rüşvet verdiğini iddia etti.
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