Skandal! İTÜ, Ali Ağaoğlu'nun TESLA'sını çürüttü!

6 YILDA TESLA'YA NE OLDU? “2010 yılında Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye’ye ilk kez getiren ben oldum. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ’nün makina fakültesi dekanı beni aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra İTÜ’nün rektörü Muhammed Hocayı bu kez ben aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim.