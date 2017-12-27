Skandal! İTÜ, Ali Ağaoğlu'nun TESLA'sını çürüttü!

Skandal! İTÜ, Ali Ağaoğlu'nun TESLA'sını çürüttü!

Dünyanın en çok konuşulan ve en pahalı elektrikli otomobili Tesla'yı Türkiye'ye ilk getiren isim olan Ali Ağaoğlu'nun, İstanbul teknik Üniversitesi'ne bağışladığı Tesla, üniversitenin deposunda çürüdü! Üzerinde araştırma yapılması ve geliştirilmesi için İTÜ'ye bağışlanan Tesla'nın çürüdüğünü açıklayan Ali Ağaoğlu, 6 yılda araçla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını, rektörlüğün otoparkında çürümeye terk edildiğini belirterek "Geri istedik ama geri de vermediler" dedi. Ağaoğlu'nun Tesla'sıyla ilgili skandalı Hürriyet yazarı Sefer Levent yazdı... İşte yazının ilgili bölümü şöyle...

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Skandal! İTÜ, Ali Ağaoğlu'nun TESLA'sını çürüttü!

AĞAOĞLU’NUN TESLA’SI ÇÜRÜDÜ! Tarihler 2011 yılını gösterdiğinde İTÜ Makine Fakültesi Dekanı, Türkiye’ye gelen ilk elektrikli araç Tesla’nın sahibini Ali Ağaolu’nu arar ve test için kendisinden bir haftalığına aracı istediklerini söyler. Ağaoğlu dekanın bu talebini reddeder ve İTÜ’nün o zamanki rektörünü arar. Dekanın talebini geri çevirdiğini çünkü aracı bir haftalığına emanet vermek istemediğini İTÜ’ye bağışlamak istediğini söyler. Ve aracı üniversiteye teslim eder... Peki aradan geçen 6 yılın sonunda o araca ne olmuştur. Gelin, Ali Ağaoğlu’ndan dinleyelim:

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Skandal! İTÜ, Ali Ağaoğlu'nun TESLA'sını çürüttü!

6 YILDA TESLA'YA NE OLDU? “2010 yılında Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye’ye ilk kez getiren ben oldum. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ’nün makina fakültesi dekanı beni aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra İTÜ’nün rektörü Muhammed Hocayı bu kez ben aradım. ‘Hocam bu aracı Üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracını geliştirin. Size söz, şirketimin araç filosu için 500 adet aracı da ben satın alacağım’ dedim. Kabul ettiler ve ben de törenle aracı İTÜ’ye hediye ettim.

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Skandal! İTÜ, Ali Ağaoğlu'nun TESLA'sını çürüttü!

6 YILDA HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI Tesla’nın teslim töreninde, ‘Ben bu aracı yurt dışından farkındalık yaratmak için getirttim. Gelecek 20 yılda trafikteki araçların yarısı elektrikli araçlardan oluşacak. Tesla Roadster’in İTÜ’nün bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum’ demiştim. Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili yapılan çalışmalar hakkında hiç bir bilgi sahibi olamadık. Zaman zaman gazeteciler soruyor, ‘Bilmiyoruz’ diyorduk. Sonunda Tesla’nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti.

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