Skandal ifşa oldu: Madonna yıllarca beni taciz etti

Eski mektuplar Madonna'nın başını ağrıtmaya devam ediyor... Madonna'nın Tupac ile yaşadığı aşkı ortaya çıkaran mektuplardan sonra şimdi de Amanda Cazalet'i taciz ettiğini gösteren yazışmalar olduğu iddia edildi. 1990'da Madonna'nın "Justify My Love" şarkısının klibinde rol alan Cazalet, ünlü şarkıcının o yıllardan sonra kendisine yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da iddiasına kanıt olarak gösterdi.
Cazalet, Madonna'nın yazdığını söylediği bir aşk mektubunu geçen ay 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmıştı. Popun kraliçesi, 1996'da hayatını kaybeden rap şarkıcısı Tupac Shakur'un kendisine yazdığı aşk mektubunun satışa çıkmasını engellemek için mücadele etmişti. Amanda Cazalet'in itirafı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Madonna'nın konuyla alakalı henüz sessizliğini bozmadı.
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