Skandal ifşa oldu: Madonna yıllarca beni taciz etti

Eski mektuplar Madonna'nın başını ağrıtmaya devam ediyor... Madonna'nın Tupac ile yaşadığı aşkı ortaya çıkaran mektuplardan sonra şimdi de Amanda Cazalet'i taciz ettiğini gösteren yazışmalar olduğu iddia edildi. 1990'da Madonna'nın "Justify My Love" şarkısının klibinde rol alan Cazalet, ünlü şarkıcının o yıllardan sonra kendisine yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da iddiasına kanıt olarak gösterdi.