Sizce bu kadın ne kadarlık hamile gerçekler sizi şoke edecek

Sizce bu kadın ne kadarlık hamile gerçekler sizi şoke edecek

Her anne adayı hem sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek hem de çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurmak ister. Tüm hamilelik süreci boyunca tek hedefi budur. Ancak bir aksilik olduğunda neler hissedebileceğini düşünebiliyor musunuz? Tıpkı Lara Carpenter-Beck gibi. Genç kadın hamile kaldığını öğrendi ve karnı bir anda o kadar hızla büyümeye başladı ki başına ne geleceğini düşünmeye başladı.

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Sizce bu kadın ne kadarlık hamile gerçekler sizi şoke edecek

Lara Carpenter-Beck ilk kez çocuk sahibi olacaktı. Hem gergin hem de çok mutluydu. 12. haftadan sonra karnı o kadar belli olmaya başladı ki insanlar bebeğin ne zaman doğacağını sormaya başladılar. Karnının inanılmaz büyümesi ve sırtının ağrımaya başlamasına rağmen anne, “Sağlıklı doğsun yeter” dedi.

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Sizce bu kadın ne kadarlık hamile gerçekler sizi şoke edecek

Hamileliği süresince Lara toplamda 39 kilo aldı ve bedeninden çok daha büyük elbiseler giymek zorunda kaldı. Doğumundan iki ay önce bebeğinin 2.72 kg olduğu tahmin edildi. Lara, The Daily Mail’e “12. haftada insanlar ne zaman doğum yapacağımı sormaya başladılar” dedi.

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Sizce bu kadın ne kadarlık hamile gerçekler sizi şoke edecek

Devasa karnı nedeniyle Lara uyumakta güçlük çekmeye başladı. Daily Mail’e “Karnım çok büyük olduğundan yüz üstü yatmak bir hayaldi. Sırt üstü yatınca da sırtım ağrıyordu” dedi.

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