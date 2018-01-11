Sizce bu kadın ne kadarlık hamile gerçekler sizi şoke edecek

Her anne adayı hem sağlıklı bir hamilelik geçirebilmek hem de çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurmak ister. Tüm hamilelik süreci boyunca tek hedefi budur. Ancak bir aksilik olduğunda neler hissedebileceğini düşünebiliyor musunuz? Tıpkı Lara Carpenter-Beck gibi. Genç kadın hamile kaldığını öğrendi ve karnı bir anda o kadar hızla büyümeye başladı ki başına ne geleceğini düşünmeye başladı.