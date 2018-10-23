Siyahi kadın bindiği uçakta ırkçı saldırıya uğradı

Siyahi kadın, Barselona'dan Londra'ya gitmek için bindiği uçakta ırkçı saldırıya uğradı. Irkçı adam, yanına oturan siyahi kadını istemeyince diğer yolcular adamada tepki gösterdi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yayınlanan görüntülerde ırkçı bir adamın, siyahi kadına saldırdığı görünüyor. Kadının başka yerde oturmasını isteyen ırkçı adama diğer yolcular tepki gösterdi. Uçaktaki bu tartışmaya uçak görevlileri müdahale etti ve sorunu çözdü.

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