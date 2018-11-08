Siyah sarımsağın sırrı kokusu bile yok bakın bu sarımsak nasıl oluyor

KASTAMONU Taşköprü'de yetiştirilen ve eşini benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de 'uzun yaşamın kaynağı' diye adlandırılıyor.

Siyah sarımsağın sırrı kokusu bile yok bakın bu sarımsak nasıl oluyor

TAŞKÖPRÜ'den dünyaya yayılan siyah sarımsak o bildiğimiz rahatsızlık veren 'sarımsak' kokusunu taşımıyor. Bir çok kişi siyah sarımsağın özel bir tür olduğunu sanıyor. Oysa siyah sarımsağın sırrı özel bir teknikle elde edilmesinde saklı. Siyah sarımsağın beyaz sarımsaktan faydaları noktasında da çok önemli farkları var. İşte siyah sarımsağın elde edilme şekli ve yararları:

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Siyah sarımsağın sırrı kokusu bile yok bakın bu sarımsak nasıl oluyor

SİYAH SARIMSAK NASIL OLUYOR? : Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın kurutulması ile elde ediliyor. Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutuluyor. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsağın dış kısmı siyah hale dönüşüyor. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.

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Siyah sarımsağın sırrı kokusu bile yok bakın bu sarımsak nasıl oluyor

SİYAH SARIMSAK KOKU YAPMIYOR : Vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak tat olarak beyazından hayli farklı. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacağınız siyah sarımsak da rahatsızlık veren o meşhur koku da yok. İşte siyah sarımsağın faydaları...

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Siyah sarımsağın sırrı kokusu bile yok bakın bu sarımsak nasıl oluyor

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Hücreleri yeniler.
- Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir.

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