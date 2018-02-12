Siyah İnci 20. final bölümü fragmanı yayınlandı. Siyah İnci'nin son bölümünde neler yaşanacak? Siyah İnci 15 Şubat 2018 Perşembe akşamı Star'da...

Birbirlerinden hiç ayrılmamaya söz vermiş, Ege’de küçük bir sahil kasabasında yaşayan Hazal ve Kenan’ın aşkı; Vural’ın kasabaya gelişi ve Hazal‘ı elde etmek için her şeyi göze alması ile değişecek ve iki sevgilinin hayatları alt üst olacak.

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