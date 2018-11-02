Sivas'ta yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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